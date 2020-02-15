بالصور: حريق هائل يلتهم كرفانات شركة تنفذ مشروع الممر الثاني لطريق الموت في ذي قار

2020/02/15 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق هائل داخل كرفانات شركة تنفذ مشروع الممر الثاني لطريق الموت في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا هائلا التهم كرفانات الشركة الماليزية والتي تعمل لانشاء الممر الثاني لطريق الموت بين الجبايش والناصرية والواقعة على طريق الناصرية الفهود قرب مقام الخضر".

وأضاف، أن "الحريق اسفر عن وقوع خسائر مادية فقط، وسبب الحريق هو تماس كهربائي".

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت (15 شباط 2020)، عن الالية التي تتبعها وزارة الداخلية في التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصحافيون والناشطون.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (15 شباط 2020)، اندلاع حريق داخل مبنى من 5 طوابق في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اندلاع حادث حريق كبير داخل بناية مكونة من خمس طوابق في منطقة

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت (15 شباط 2020)، إن الحكومة العراقية لم تصدر إلى الآن موافقة رسمية بشأن استئناف عمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.

وذكر الخفاجي في مقابلة متلفز

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