2020/02/15 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بإكثار تقاوى محصول البطاطا في نينوى تنفيذ البحوث الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة بغداد – الزمان اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زراعة كربلاء عن تنفيذ البحوث الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية زراعة محصول الحنطة في قضاء عين التمر .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية بدأت بتنفيذ البحث الخاص بمحور التربة وتحسين […]

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