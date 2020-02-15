2020/02/15 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خانقين: أكثر من 800أسرة نازحة تسكن مخيمات الوند الهجرة ترفض ترحيل 245 عراقياً قسراً من سويسرا بغداد – قصي منذر يالى – سلام عبد الشمري اكد جاسم العطية الوكيل الاقدم لوزارة الهجرة رفض الوزارة ترحيل 245 عراقيا من ســــــــويسرا قسرا بعد رفض طلبات لجوئهم .جاء ذلك خلال استقباله السفير السويسري لدى عمان غير المقيم في […]

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