2020/02/15 | 18:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ندوة حوارات سياسية عن صفقة القرن منصة أريد: ندوة علمية بشأن الإنسانيات الرقمية بغداد – الزمان ضمن الملتقى الاسبوعي لاعضاء منصة أريد ستُعقد يوم الجمعة 28 شباط الجاري الساعة 5-7 مساء بتوقيت مكة المكرمة ندوة علمية الكترونية عن بعد بشأن موضوع (الانسانيات الرقمية).
وتعرف موسوعة ويكيبييديا مصطلح “الانسانيات الرقمية”” على انه علم يدرس جميع المجالات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منصة أريد: ندوة علمية بشأن الإنسانيات الرقمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتعرف موسوعة ويكيبييديا مصطلح “الانسانيات الرقمية”” على انه علم يدرس جميع المجالات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منصة أريد: ندوة علمية بشأن الإنسانيات الرقمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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