2020/02/15 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة حوارات سياسية عن صفقة القرن منصة أريد: ندوة علمية بشأن الإنسانيات الرقمية بغداد – الزمان ضمن الملتقى الاسبوعي لاعضاء منصة أريد ستُعقد يوم الجمعة 28 شباط الجاري الساعة 5-7 مساء بتوقيت مكة المكرمة ندوة علمية الكترونية عن بعد بشأن موضوع (الانسانيات الرقمية).وتعرف موسوعة ويكيبييديا مصطلح “الانسانيات الرقمية”” على انه علم يدرس جميع المجالات […]

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