مراسل “العهد نيوز”: حرائق مجهولة تلتهم “كرفانات” شركة أجنبية في ذي قار

2020/02/15 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد ألتهم حريق، اليوم السبت، الكرفانات الخارجية للشركة الماليزية في ذي قار والتي تعمل على إنشاء ما يسمى بطريق الموت بين الجبايش والناصرية.وقال مراسل وكالة “العهد نيوز” إن “حريقًا هائلًا التهم كرفانات الشركة الماليزية والتي تعمل لإنشاء الممر الثاني لطريق الموت جبايش_ناصرية والواقعة على طريق الناصرية الفهود قرب مقام الخضر بدون خسائر […]

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