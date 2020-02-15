2020/02/15 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاوي يعلن الاقتراب من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يعلن الاقتراب من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يعلن الاقتراب من تحقيق انجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).