جريمة قتل في الناصرية.

2020/02/15 | 18:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، ملابسات مقتل رجل على يد ولده في الناصرية.وقال اعلام القيادة في بيان، إنه “بناء على المعلومات الواردة بوجود حادث قتل في مدينة […]

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