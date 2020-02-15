برشلونة وريال مدريد يدعمان مصابي كورونا

2020/02/15 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي برشلونة وريال مدريد قطبا إسبانيا يدعمان مصابي فيروس كورونا

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