"محب التناقضات" .. الصدر يدعو إلى علاج الثوار الجرحى

2020/02/15 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم اتهام القوات الموالية لمقتدى الصدر مرارا بالاعتداء على المتظاهرين، غرد الزعيم الشيعي في العراق، السبت، مؤكدا دعمه "للثوار السلميين" ويدعو فيها لعلاج جرحاهم، ما أعاد الجدل من جديد حول مواقفه المتناقضة.

الصدر كتب في التغريدة أنه لاحظ "غياب المواكب الخدمية في ساحات الاحتجاجات"، لذلك فهو يطالب "العراقيين الشرفاء" بمساعدة الجرحى بالمال أو تقديم خدمات علاجية لهم من أجل "استمرار الصورة بمسارها السلمي".

وأضاف أن هناك من "يدعي الانتماء له، لكنه يقوم بإثارة الفتنة من خلال الهتافات المحرضة، وهو ما لا أرضاه".

لكن هذا الموقف أثار غضب العديد من الناشطين والمعلقين على تغريدته بالنظر إلى ما شهدته الساحات خلال الأسابيع الماضية من اعتداءات اتهم أتباعه بالمسؤولية عنها.

وكتب أحد المغردين أن "المواكب الخدمية باتت قليلة، وذلك بسبب عمليات الطعن بالسكين من المخربين الذي يدعون للفتنة والحرب الأهلية ولك في ما حدث ليلة البارحة في التحرير".

وكان قد أُعلن الجمعة عن مقتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسية في وسط بغداد بمسدس كاتم للصوت عندما هاجم مجهولون خيمته، وجاء ذلك في إطار سلسلة من الهجمات باتت تتكرر بشكل يومي خلال الأسابيع الماضية.

وتواصل استهداف أتباع الصدر للمحتجين في ساحة التحرير ومناطق أخرى، رغم قرار حل "أصحاب القبعات الزرقاء" الذي أعلنه زعيمهم الثلاثاء الماضي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علق ناشطون على تغريدة الصدر الجديدة بتوجيه اتهامات لأتباعه بالمسؤولية عن هؤلاء المصابين، وأشار آخرون إلى مواقفه المتأرجحة، وصفوه بـ "محب التناقضات".

وقال أحد المعلقين أن تعليق الصدر أتى بعد تصريحات سابقا بأنه لن يتدخل "لا بالسلب ولا بالإيجاب" في المظاهرات العراقية.





هذا المغرد قال إن "مقتدى دخل للمظاهرات ونصب نفسه قائدا ومتحدثا باسمها، وعندما شعر بسيطرة أتباعه الجهلة على الساحات والمنصات في المظاهرات، أمرهم بالانسحاب ودفع قبعاته الزرق لمهاجمتهم بحجة الفساد وعدم الوطنية":

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