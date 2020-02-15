تعرف على عقوبة “بيع” المناصب الحكومية

2020/02/15 | 18:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير قانوني، عقوبة المتهمين بـ”بيع المناصب الحكومية”.وقال علي التميمي في منشور له “عاقب قانون العقوبات العراقي في المواد ٣٠٧ وما بعدها على الرشوة بعقوبات تصل إلى السبع سنوات […]

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