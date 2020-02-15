الصدر: هناك من يدعي الانتماء لي ويثير الفتن هذا لن ارضى به مطلقا”.

2020/02/15 | 18:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان المواكب الخدمية في ساحات التظاهر باتت قليلة.ودعا الصدر العراقيين الى دعن هذه المواكب للحفاظ على التظاهر السلمي.وتابع “هناك من ديعي الانتماء […]

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