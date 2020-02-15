2020/02/15 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية للاتصالات هواوي ببناء شبكة الجيل الخامس قد "يهدد" حلف شمال الأطلسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الاميركية تعتبر هواوي تهديدا لحلف الشمال الاطلسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الاميركية تعتبر هواوي تهديدا لحلف الشمال الاطلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).