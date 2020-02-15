ائتلاف دولة القانون يصدر تنويها بخصوص التصريحات الرسمية المعبرة عن موقفه

2020/02/15 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر ائتلاف دولة القانون، السبت (15 شباط 2020)، تنويها بخصوص التصريحات الرسمية المعبرة عن موقفه.

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