2020/02/15 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة وزارية لاستثمار البيوت التراثية وتحويلها الى ملتقيات و متاحف ثقافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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