القضاء العراقي يفتح تحقيقا  في مزاعم بيع حقائب بحكومة علاوي المقبلة

2020/02/15 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء العراقي اليوم السبت بفتح تحقيق فوري في مزاعم تتحدث عن بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة محمد توفيق علاوي....

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