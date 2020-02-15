2020/02/15 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي تسمية اعضاء حكومته دون تدخل اي طرف بحيث سيتم تقديمها الاسبوع القادم للبرلمان....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي: تسمية اعضاء الحكومة الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي: تسمية اعضاء الحكومة الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).