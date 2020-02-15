2020/02/15 | 19:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جانب من الاجتماع - تصوير: بارزان حسن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تشجع شركاتها على الاستثمار في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تشجع شركاتها على الاستثمار في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).