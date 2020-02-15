فاطمة هي فاطمة.. صرح الرفض السياسي

2020/02/15 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * جميل ظاهري فاطمة هي فاطمة..هي الصديقة الكبرى، عقيلة الرسالة، عالية الهمة، العروة الوثقى، وعاء المعرفة، ينبوع الحكمة ومعدنها، عيبة العلم، مشكاة الانوار، سفينة النجاة، الشفيعة يوم القيامة و… […]

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