نائب عن الحكمة يعلن تخويل تياره لرئيس الوزراء المكلف باختيار فريقه مقابل شرط واحد

2020/02/15 | 19:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، السبت (15 شباط 2020)، تخويل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، باختيار كابينته الوزارية بعيداً عن المحاصصة وضغوط الكتل السياسية، مقابل شرط أن […]

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