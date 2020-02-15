2020/02/15 | 19:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضارب الأنباء بشأن اكتمال كابينة علاوي ومتظاهرون يرهنون انسحابهم بتحقيق المطالب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضارب الأنباء بشأن اكتمال كابينة علاوي ومتظاهرون يرهنون انسحابهم بتحقيق المطالب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضارب الأنباء بشأن اكتمال كابينة علاوي ومتظاهرون يرهنون انسحابهم بتحقيق المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).