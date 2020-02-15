الحمداني يأمر بتشكيل لجنة وزارية لاستثمار البيوت التراثية وتحويلها إلى ملتقيات ومتاحف ثقافية

2020/02/15 | 19:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم السبت، إطلاق دراسة معمقة لإستثمار البيوت الثقافية التابعة للوزارة في عموم البلاد، وفيما ذكر بانها تعاني من الاهمال بسبب ضعف الإهتمام بقيمتها التراثية، اشار الى إمكانية تحويلها الى متاحف تراثية او منتديات تستطيع العائلات العراقية زيارتها.وقال الحمداني في بيان تلقته وكالة “العهد […]

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