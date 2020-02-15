الجزائري سيباشر عمله يوم غد محافظا لبغداد

2020/02/15 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي, السبت, ان فلاح الجزائري سيباشر اعماله كمحافظ لبغداد يوم غد الاحد بعد قرار محكمة القضاء الاداري.وقال المطلبي إن ““من حق مجلس […]

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