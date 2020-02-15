تعرض بعض المصلين الى عملية طعن داخل مسجد في أربيل

2020/02/15 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني من محافظة اربيل ، بإصابة عدد من المصلين بهجوم قام به أحد الاشخاص على مسجد في اربيل .وقال المصدر إن “احد الاشخاص هاجم بالسكين، عدد من المصلين في […]

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