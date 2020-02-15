2020/02/15 | 19:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعلن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعلن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).