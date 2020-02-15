العراق.. قوات الأمن تطلق الغاز على المتظاهرين وفيديو يظهر لحظة إصابة متظاهر

2020/02/15 | 19:17 - المصدر: الحرة

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وثق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد السبت.

وتحدث البعض عن إطلاق نار كثيف وإصابة متظاهر غداة الاعتداء على المحتجين في ساحة التحرير وتعرضها لهجمات بالأسلحة البيضاء والعصي قام بها مجهولون.

وأظهرت مقاطع فيديو سحبت دخانية كثيفة أطلقها القوات الأمنية في محاولة للتقدم نحو ساحة التحرير:

وقال ناشطون إن ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شاركت قوات الأمن العراقية في تفريق متظاهري الخلاني.

وتحدث البعض عن إصابة متظاهر في الخلاني برصاصة أطلقتها قوات مكافحة الشغب، وعن وقوع حالات اختناق في صفوف المحتجين:

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) باندلاع حريق داخل بناية تجارية في منطقة ساحة الخلاني.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن الحريق اندلع بالطابق الأول في بناية مكونة من خمسة طوابق، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران.

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