2020/02/15 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، "الاقتراب" من "إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين دون تدخل أي طرف سياسي".

وكتب علاوي في تغريدة: "سنطرح أسماء التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب".

ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.

وقال الخبير في الشأن السياسي العراقي هشام الهاشمي، السبت، إن نقاشات سياسية "جدية" في البرلمان، تشير إلى توجه لعدم منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وأوضح الهاشمي في تغريدة على تويتر أن "قيادات سياسية، تناقش بجدية عدم إعطاء الثقة لحكومة محمد علاوي، بعدما أدركت أنه قادم إلى البرلمان بكابينة وزارية لم يشاورهم بها".

وكان مصدر سياسي عراقي مطلع قد كشف، الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة والضغوطات التي تمارسها قوى مدعومة من إيران للاستحواذ على مناصب رفيعة فيها.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع الحرة أن "تحالف البناء المدعوم من إيران ويقوده هادي العامري يضغط من أجل الحصول على أربع وزارات هي الكهرباء والنفط والداخلية والاتصالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دون تدخل أي طرف".. علاوي يعلن موعد طرح أسماء التشكيلة الوزارية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دون تدخل أي طرف".. علاوي يعلن موعد طرح أسماء التشكيلة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).