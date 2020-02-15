محمدعلاوي: اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة

2020/02/15 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي ، اليوم السبت، أن حكومته اقتربت من تحقيق انجاز تاريخي عبر اختيار كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، دون تدخل أي طرف سياسي.وذكر علاوي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، قائلا :”اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من […]

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