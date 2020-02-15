ظريف: الانتقام لقاسم سليماني لم ينته بعد

2020/02/15 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الانتقام لقائد فيلق قدس قاسم سليماني لم ينته بعد.

وأكد ظريف في تصريح، إن طهران ليس دليها أية مشاكل مع جيرانها وقامت بمساعدتهم في الكثير من الظروف والمجالات وتحترم علاقات حسن الجوار، موضحاً أن بلاده لم تتلقى إشارات من السعودية لإجراء حوار مشترك، وان الرسالة الوحيدة التي تلقتها كانت بعد مقتل سليماني وقامت طهران بالرد عليها، ولم يصل الى إيران أي رد جديد بشأن الموضوع، وهذا يدل على انهم لا يرغبون بالحوار.

ودعا وزير الخارجية الإيراني دول المنطقة إلى ان تحمي أنفسها بيدها، لأن الأمن لا يمكن شراؤه، مشيرا الى أن العديد من دول الخليج أعلنت استجابتها لمبادرة هرمز للأمن ومنها العراق والكويت وقطر وسلطنة عمان.

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