النجباء: قرار الرد عسكريا على أميركا هو قرار عراقي بامتياز

2020/02/15 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت حركة النجباء بدء العد التنازلي للعمليات العسكرية التي ستنطلق للرد على القوات الأميركية في العراق.

وقال الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري في تغريدة عبر منصة تويتر، إن قرار الرد على القوات الأميركية وتحقيق السيادة من خلال القيام بعمليات عسكرية هو قرار عراقي بامتياز، مشيرا الى ان النجباء لن تسمح بالتدخل في هذا القرار من أي طرف كان، وأنها لن تجيب على أي طلب خارجي او داخلي لتأجيله حتى من الأصدقاء الشركاء في الدم والعقيدة بحسب تعبيره.

قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الامريكي عسكريا هو قرار عراقي بامتياز ولن نسمح بالتدخل به من اي طرف كان ونعتذر من الجواب عن أي طلب خارجي او داخلي لتأجيله حتى من الاصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة وسيكون بأسم عمليات الشهيد القائد جمال.

— المهندس نصر الشمري (@Nasralshammari) February 15, 2020

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