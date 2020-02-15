صحة الكرخ / تشارك في دورة التواصل الخاص بالسياسات العامة المعدة من قبل فريق التواصل الوطني لمكتب رئيس الوزراء

2020/02/15 | 19:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد عبد الصاحب كريم شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة الاعلام في دورة التواصل الخاص بالسياسات العامة و المنظمة من قبل فريق التواصل الوطني لمكتب السيد رئيس الوزراء و […]

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