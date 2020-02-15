علاوي: سنطرح الكابينة الوزارية الأسبوع الحالي

2020/02/15 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت عن طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.

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