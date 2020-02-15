كلها جذب تلطم عالحسين؟!

2020/02/15 | 19:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم آل ماضي ليس لي كلام مع ساقطة تردد هذا الكلام، ولا مع قطيع يتبعها ليس له همّ وهدف سوى إسقاط المقدس.ولا أريد إجابتها بالنقض أن اللطامة على السواتر أو المقابر أو يعانون ألم الجراح والعوق.إنما أريد القول: أين اللطامة بالفعل؟ وهل هم صادقون؟ عشرات القنوات المعنية بالشعائر الدينية، لا تجد فيها سوى […]

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