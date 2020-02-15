تطبيقات خطيرة عليك حذفها على الفور من هواتف أندرويد

2020/02/15 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فمن المؤسف أن تظن أن جميع التطبيقات التي تقوم بتحميلها من متجر جوجل هي تطبيقات آمنة، فهناك الكثير من تلك التطبيقات تحمل برمجيات خبيثة، قد تؤدي إلى تهكير صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو سرقة معلوماتك البنكية.

تطبيقات أندرويد خطيرة، احذر تحميلها

تتضمن تلك القائمة 24 تطبيقاً تغطي كل شيء، من حالة الطقس إلى التقويم ووظائف الكاميرا الإضافية، وتعمل جوجل على حذف تلك التطبيقات من متجرها أولاً بأول، ولكن للأسف بعدما وصل بعضها إلى 382 مليون عملية تنزيل.

وجاءت التفاصيل عن تلك التطبيقات في تقرير على موقع VPNpro، ذكر أن “الأبحاث كشفت أن تلك التطبيقات تطلب كمية ضخمة من الأذون الخطيرة، وهو ما يضع بيانات المستخدمين الخاصة في خطر.



تتضمن تلك الأذون الخطيرة القدرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور وتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت وغيرها من الأذون”.

ويصل التقرير إلى أن تلك التطبيقات محل الشك تأتي من شركة صينية، يقول موقع VPNpro إن لها ممارسات سابقة تتعلق بالبرمجيات الخبيثة وبرامج الأمن الاحتيالية والممارسات غير الأخلاقية.

تطبيقات للطقس والكاميرا أيضاً

إن تلك التطبيقات أيضاً تطلب مقداراً كبيراً من الأذون غير الضرورية والخطيرة.

أحد تطبيقات تلك الشركة اسمه Weather Forecast، ومن الواضح أنه “يسعى لجمع بيانات المستخدمين وإرسالها إلى خادم في الصين”.

وهناك تطبيق آخر في تلك القائمة اسمه Candy Selfie Camera، يذكر التقرير أنه يطلب الأذون التالية:

الوصول إلى الموقع العام (الإذن الذي يتيح للتطبيق الحصول على الموقع العام للمستخدم عبر اتصال شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف الخلوية).

الوصول إلى الموقع الدقيق (أكثر خطورة من الإذن السابق.



معظم التطبيقات لا تحتاج إلى تلك المعلومات، ويقدم هذا الإذن للتطبيق بيانات أكثر دقة عن موقعك).

الكاميرا

الوصول إلى حسابات المستخدم

قراءة وحدة التخزين الخارجية

قراءة سجلات المكالمات

قراءة حالة الهاتف

نسخ بيانات وحدة التخزين الخارجية

هناك تطبيق آخر، Sound Recorder، يطلب الوصول إلى كاميرا الهاتف.

أغلب هذه التطبيقات يتبع لشركة مرتبطة بــShenzhen HAWK الصينية

سوف نذكر أسماء جميع تلك التطبيقات، ولكن الأمر المثير هو بنية الشركة، التي التي اكتشفها التقرير وربطها بشركة صينية اسمها Shenzhen HAWK.

وترتبط الشركة بعدد من مطوّري التطبيقات المختلفين، وهو ما يعني عدم قدوم جميع التطبيقات من نفس المصدر، ما يجعل من الصعب التعرف على كل التطبيقات التي أطلقتها الشركة لأغراض مشابهة.

بالعودة إلى عام 2017، أمرت الحكومة الهندية أفرادها العسكريين بحذف عدد من التطبيقات الصينية من أجهزتهم وهواتفهم.

أحد تلك التطبيقات كان Virus Cleaner 2019، التطبيق الذي يأتي في القائمة الجديدة الحالية للتطبيقات التي حذفتها جوجل من متجر التطبيقات.

وتعد Shenzhen HAWK شركة فرعية تابعة لشركة الإلكترونيات الصينية العملاقة TCL Corporation، المملوكة جزئياً للحكومة الصينية.

وفيما يلي قائمة بـ24 تطبيقاً، ينبغي على جميع مستخدمي أندرويد أن يتخلصوا منها:

Sound Recorder

Super Cleaner

Virus Cleaner 2019

File Manager

Joy Launcher

Turbo Browser

Weather Forecast

Candy Selfie Camera

Hi VPN, Free VPN

Candy Gallery

Calendar Lite

Super Battery

Hi Security 2019

Net Master

Puzzle Box

Private Browser

Hi VPN Pro

World Zoo

Word Crossy!

Soccer Pinball

Dig it

Laser Break

Music Roam

Word Crush

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