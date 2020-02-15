محمد توفيق علاوي: سنطرح أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة هذا الأسبوع

2020/02/15 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تغريدة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال علاوي في تغريدته، إنه اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي، وانه سيطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات، معربا عن أمله باستجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب.

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