2020/02/15 | 19:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / متابعة

أحيا الفنان ماجد المهندس حفل عيد الحب في القاهرة مساء يوم الجمعة على مسرح كايرو ستي، بعد أن قدم حفلاً ناجحاً قبل ايام ضمن حفلات فبراير الكويت في ليلة طربية جمعته مع الفنانة أصالة نصري.

وكشف المهندس، عن انه الان في صدد دراسة بعض من الاعمال العراقية التي قدمت له، ومن يقع عليها الاختيار سوف يتم تنفيذه في القريب العاجل .



اما بخصوص، حفل فبراير الكويت الذي حل فيه قبل أيام، فقد عبر عن سعادته لما سمعه من اصداء ايجابية، والذي جمعه مع الفنانة أصالة نصري حيث تم بيع التذاكر بالكامل خلال يوم واحد، بسبب الاقبال الكبير من الجمهور الكويتي، الذي وصفه بأنه "يجنن"، قائلاً: يشرفني أن أغني في دولة الكويت الحبيبة، ولهذا بدأت الحفل بأغنية "الكويت قطعة مني".

يذكر أن الفنان ماجد المهندس قد تم تكريمه بليلة احتفائية كبيرة لقبت بـ" ليلة البرنس" اقيمت في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير، فضلاً عن افتتاحه متحفاً جمع فيه كل ما يخص حياته الشخصية والفنية من طفولته لغاية نجوميته بمعرض من الصور استعرض فيها مراحل حياته، بالاضافة الى الملابس التي ارتداها في المهرجانات المهمة، والجوائز التي حاز عليها خلال مسيرته .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس يغني بعيد الحب في القاهرة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس يغني بعيد الحب في القاهرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).