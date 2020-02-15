نور عرقسوسي تحتفل في بغداد

2020/02/15 | 19:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أقامت الفنانة السورية نور عرقسوسي حفل عيد الحب في بغداد على مسرح نادي اليرموك الترفيهي مساء امس الاول ، وسط حضور جماهيري كبير.

عبرت المطربة عرقسوسي خلال حديثها مع جمهورها ومحبيها من العراق والرد على اسئلتهم، عبر صفحتها الشخصية بالفيس بوك (البث المباشر) قبل بدء الحفل، عن سعادتها وهي متواجدة في بغداد السلام، واجابت بان جمالها طبيعي وهي بعيدة كل البعد عن عمليات التجميل، كما اكدت انها لن ترفض اي دعوة توجه اليها لحضورها مدينة الموصل والغناء فيها، لافتة الى ان فكرة ان تكون مذيعة اخبار تعجبها، مشيرة الى انها تستعد لانجاز ثلاث اغان عراقية وستعلن عنها بعد ان تكتمل، وان افضل الاكلات التي تعشقها" شاكرية" او مايسمى" بالمنسف الاردني"، وانها لن تتزوج الا من تراه مناسباً لها ويمتاز بالرجولة.



وتخلل حديثها مع الجمهور الذي استمر مايقارب الساعة، غناؤها مقطع من اغنية" انا وليلى" لجمهورها، معلنة اعجابها الكبير بفن قيصر الغناء العربي كاظم الساهر.

وقد نشرت عبر صفحتها الشخصية مساء يوم الحفل، رأيها بخصوص الحب، قائلة " الحب هو الفرح يلي بيخليك تتحمل وتنسى اي شي لانك بتعرف انو في شخص واحد بس ناطرك من بين كل الناس..



كل عيد حب وانتو بخير يارب" .

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