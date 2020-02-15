2020/02/15 | 19:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو علي البصري، السبت، استمرار السير على طريق القادة الشهداء برفض الذلة، مشيرا إلى أن اغتيال القادة الشهداء جريمة كبرى.وقال البصري في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقيم في جامع براثا بمناسبة أربعينية القادة الشهداء وتابعه موقع “الحشد الشعبي”، “إننا سنبقى ان شاء الله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصري: سنسير على طريق القادة الشهداء ونرفع اصواتنا عاليا برفض الذلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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