الشيخ الصغير: جرح رحيل القادة الشهداء لا يندمل الا بالمضي على طريقهم

2020/02/15 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ العلامة جلال الدين الصغير، السبت، أن جرح رحيل القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني لا يندمل الا بالمضي على طريقهم، مشيرا إلى أن سعادة القادة الشهداء كانت تكمن بالشهادة.وقال الصغير في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقيم في جامع براثا بمناسبة أربعينية القادة الشهداء ، إن “جرح رحيل

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