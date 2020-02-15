هكذا يؤمن الحشد الشعبي أعلى نقطة في مدينة تلعفر

2020/02/15 | 19:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امر اللواء 53 بالحشد الشعبي علي محمد صالح، السبت، تطبيق خطط نوعية لتأمين قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى.وقال صالح في تصريح لاعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الحشد الشعبي يفرض طوقا خارجيا لتأمين قضاء تلعفر واطرافه من خلال (مرصد يا حسين) المزود بكاميرا حرارية تغطي مساحة المدينة ومحيطها واعلى نقطة فيها”.

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