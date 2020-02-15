2020/02/15 | 19:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قراءة في قصائد السماوي والغوار وزنكنة ذات الشعراء وفاعليتها الدلالية – عيسى الصباغ من الاساليب اللغوية الحديثة التي سادت في قصائد شعرائنا المعاصرين استعمال “ذات” وما تضاف اليه نحو “لقيته ذات شجن” أو تعاهدنا ذات وجد وما شابه .
والحقيقة ان هذه الأسلوب يلفت النظر اليه ويحث على دراسته وكشف مراميه ، وقد اخترت لهذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذات الشعراء وفاعليتها الدلالية – عيسى الصباغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والحقيقة ان هذه الأسلوب يلفت النظر اليه ويحث على دراسته وكشف مراميه ، وقد اخترت لهذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذات الشعراء وفاعليتها الدلالية – عيسى الصباغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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