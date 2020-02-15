الوحدة الإماراتي يصل اربيل استعدادا للقاء الشرطة

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل الى محافطة اربيل ، اليوم السبت، وفد نادي الوحدة الإماراتي استعدادا لملاقاة الشرطة قي دوري ابطال اسيا.

وسيخوض الفريق الإماراتي اولى وحداته التدريبية يوم غد على الملعب الثاني للفريق.

وكان في استقبال الفريق الإماراتي نائب رئيس الهيئة الادارية للشرطة وهاي الطاوي،

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