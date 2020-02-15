بالاتفاق مع المتظاهرين.. إعادة فتح جسر باب الحسين وسط الحلة

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر محلي في محافظة بابل، اليوم السبت، بإعادة فتح جسر باب الحسين وسط مدينة الحلة من قبل القوات الامنية بالاتفاق مع المتظاهرين.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "القوات الامنية قامت بفتح جسر باب الحسين وسط مدينة الحلة امام حركة المركبات بعد الاتفاق مع المتظاهرين على بقاء خيمهم امام مبنى المحافظة لاستمرارهم بالاعتصام".يذكر ان القوات الامنية قامت الاسبوع الماضي بإعادة فتح الجسر لكن سرعان ما قام المتظاهرون بإعادة غلقه معلنين استمرارهم بالاعتصام.

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