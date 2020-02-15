بالصور.. بعثة الوحدة الاماراتي تصل اربيل تأهباً لمواجهة الشرطة

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوصل فريق الوحدة الإماراتي الى مدينة اربيل ،مساء اليوم السبت، إستعداداً لمواجهة صاحب الضيافة فريق الشرطة على ملعب فرانسوا حريري يوم الإثنين المقبل ضمن ثاني مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا . وكان في أستقبال الفريق الضيف ،رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة وهاب الطائي ،ومن المؤمل ان يخوض الوحدة مرانه الاول غدا الاحد في ملعب نادي اربيل .يذكر ان فريق الشرطة تعادل في مباراته الاولى مع ضيفه الاستقلال الايراني بهدف لمثله ،وبذات النتيجة تعادل ايضا الوحدة الاماراتي مع الاهلي السعودي.

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