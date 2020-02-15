الخارجية: العراق ابلغ الاتحاد الاوروبي رفضه للعودة القسريّة للعراقيين المُقِيمين في دول الاتحاد

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، السبت (15 شباط 2020)، إن العراق ابلغ الاتحاد الاوروبي رفضه للعودة القسريّة للعراقيين المُقِيمين في دول الاتحاد.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، واكد له رفض العراق للعودة القسرية للعراقيين المُقِيمين في دول الاتحاد الأوربي".

واضاف البيان أن "الحكيم أكد ايضا ضرورة دعم العراق ليكون عامل استقرار وتوازن للمنطقة".

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، اليوم السبت (15 شباط 2020)، على اعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قرب تقديم وزراء حكومته .

وقال الغانمي في حديث لـ ( بغداد اليوم ) " نأمل ان تكون حكومة كفاءات

بغداد اليوم- بغداد

اصدر ائتلاف دولة القانون، السبت (15 شباط 2020)، تنويها بخصوص التصريحات الرسمية المعبرة عن موقفه.

وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رأي دولة القانون هو ما يصدر عن رئيس ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، السبت (15 شباط 2020)، ان الأحزاب السياسية الكبيرة تنفق ما قدره (10 الى 15 مليون دولار)، شهرياً على مكاتبها وقنواتها الإعلامية ومن يرتبط بها.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان

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