السيستاني يحدد حكم مواصلة الزوجة أرحامها دون موافقة الزوج

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حدد المرجع الديني علي السيستاني حكم مواصلة الزوجة أرحامها دون موافقة الزوج.وقال السيستاني رداً على سؤال نص على: إنه إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟فأجاب السيستاني: " يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً".ورد السيستاني ايضاً على سؤال بشأن صلة الرحم وهل هي من الواجبات بالقول " صلة الرحم واجبة على المسلم ، وقطيعته من الكبائر ، وإذا كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعّد الله عليها النار ، فإن شدة الحاجة الى صلة الرحم في الغربة أهمَّ ، ومراعاتها أولى في بلدان يقلَّ فيها الإخوان ، وتتفكك فيها العوائل ، وتتاَكل فيها الأواصر الدينية ، وتطغى عليها قيم المادة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (15 شباط 2020)، السيطرة على الحريق الذي اندلع ببناية تجارية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل بناية

بغداد اليوم- متابعة

نشرت وزارة الخزانة الامريكية، فيديو توضيحي، يتضمن خطوات بسيطة يمكن من خلالها تمييز ’’العملة المزورة’’ للدولار من مختلف الفئات من الأخرى غير المزورة.

وتضمن الفيديو ايضاً، التعريف بكيفية فهم ميزات الأما

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (15 شباط 2020)، إنهاء الحجر الصحي على العراقيين القادمين من ووهان الصينية في مستشفى الفرات العام.

وقال الحجاميفي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "غادرت مستشفى الفرات العام الي

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