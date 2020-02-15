الحشد الشعبي يعلن عن تطبيق خطط لتأمين قضاء تلعفر

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تطبيق خطط لتأمين قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

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