علاوي: الحكومة العراقية تشهد النور الأسبوع المقبل

2020/02/15 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي تسمية اعضاء حكومته دون تدخل اي طرف بحيث سيتم تقديمها الاسبوع القادم للبرلمان....

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