2020/02/15 | 19:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم هيئة الحشد الشعبي، بوافر الشكر والتقدير والعرفان الى كل من أسهم بانجاح مسيرة الاستذكار والاستنكار بمناسبة أربعينية القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها “تتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان إلى كل الفعاليات والجهات الرسمية والشعبية والاجتماعية التي أسهمت بانجاح مسيرة الاستذكار والاستنكار بمناسبة أربعينية القادة الشهداء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي توجه رسالة شكر بعد انتهاء مسيرة الاستذكار والاستنكار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي توجه رسالة شكر بعد انتهاء مسيرة الاستذكار والاستنكار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي توجه رسالة شكر بعد انتهاء مسيرة الاستذكار والاستنكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).