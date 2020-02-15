رئيس الوزراء المكلف: سنطرح الكابينة الوزارية الجديدة خلال الاسبوع الجاري

2020/02/15 | 19:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، على طرح الكابينة الوزارية الجديدة خلال الاسبوع الجاري.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

واضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات".

وتابع "نأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

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