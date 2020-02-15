محمد توفيق علاوي: سنطرح الكابينة الوزارية الأسبوع الحالي

2020/02/15 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت عن طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.وقال علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفّاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي”.وأضاف “سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن

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